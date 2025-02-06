Деньги в банке: пензячка лишилась накоплений, спрятанных от мужа

06.02.2025 | 08:45

54-летняя сотрудница охраны в общежитии, расположенном в Октябрьском районе Пензы, лишилась крупной суммы.

Чтобы уберечь накопления от пьющего мужа, женщина решила хранить их на работе. Она принесла 60 тысяч рублей, положила в стеклянную банку и заперла в шкафчике. Когда же она в следующий раз заглянула в «сейф», то увидела, что тара опустела.

Пензячка немедленно обратилась в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили подозреваемую. Ей оказалась 61-летняя сотрудница женщины.

Пенсионерка рассказала, что знала о спрятанных в шкафчике деньгах. Она взломала замок на дверце, достала купюры и в течение суток потратила на еду и алкоголь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.