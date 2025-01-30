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Криминал

В Нижнеломовском районе обокрали дом, в который не приезжал хозяин

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В Нижнеломовском районе в доме, в котором долго не появлялся хозяин, случилось преступление. Его обокрал 58-летний местный житель.

В Нижнеломовском районе обокрали дом, в который не приезжал хозяин

Мужчина знал, что владелец давно не приезжал проверять свое имущество, и решил проникнуть в его жилище. Из дома вор вынес металлоискатель, электрообогреватель и телескопическую удочку.

В Нижнеломовском районе обокрали дом, в который не приезжал хозяин

Однако незамеченным преступление не осталось. Полицейские вышли на след подозреваемого, нашли его и задержали.

Местный житель во всем признался, рассказав, что хотел оставить краденные вещи себе для личного пользования.

В Нижнеломовском районе обокрали дом, в который не приезжал хозяин

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший следователь СО МО МВД России «Нижнеломовский» Татьяна Марфина.

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Источник — фото и видео областного УМВД РФ
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