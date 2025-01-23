Ставки на спорт: жительница области потеряла 1,5 млн, поверив «эксперту»

23.01.2025 | 10:33

25-летняя жительница Бессоновского района потеряла 1,5 млн рублей, желая заработать на спортивных ставках. Она доверилась «эксперту».

Предложение молодая женщина получила в мессенджере. Ей написал представитель маркетплейса и порекомендовал специалиста в области спортивных ставок, с помощью которого она якобы могла бы обогатиться.

Местная жительница связалась с человеком, тот представился Тимофеем и рассказал, что владеет секретной информацией о результатах спортивных событий, а от нее требуется только вносить деньги на счета. Прибыль при этом делилась бы пополам.

На протяжении месяца женщина переводила крупные суммы. Она потратила на ставки 1,5 млн рублей, но, не сумев вывести деньги, пошла в полицию.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Полицейские ищут преступников, а жителей региона просят не верить незнакомцам, предлагающим крупный заработок на ставках и биржевых торгах.

«Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - предупредили в УМВД.