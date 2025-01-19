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Криминал

Житель Засечного хотел посмотреть видео в Сети и лишился 40 000 руб.

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39-летний житель Засечного Пензенского района попался на распространенную уловку мошенников в мессенджере.

Мужчине пришло сообщение от незнакомца, в его теле была ссылка на файл с названием «Видео». В сельчанине взыграло любопытство, и он кликнул на нее.

После этого через профиль мужчины на маркетплейсе некто совершил покупку на сумму свыше 40 000 рублей. Сельчанин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Правоохранители предупреждают: нельзя переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы. Это популярная у мошенников схема. Они кидают сообщения с вопросом «Это ты на видео/фото?» или же поздравительные открытки и прикрепляют ссылку. Тот, кто переходит по ней, может столкнуться с неприятными последствиями: взломом аккаунта на «Госуслугах», в мессенджерах, оформлением кредитов, списанием денег со счетов.

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