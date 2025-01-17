Пензенец подавил сомнения и 15 раз перевел деньги мошенникам

17.01.2025 | 10:00

Пензенским спасателям постоянно поступают жалобы от горожан, пострадавших от мошенничеств. И хотя в задачи сотрудников службы 112 не входит раскрытие преступлений, они стараются помочь.

В Пензенском пожарно-спасательном центре привели пример, как горожане попадаются на удочки «великих комбинаторов». Об этом специалисты рассказали в четверг, 16 января.

Около 2:00 дежурный принял звонок от жителя Пензы, который попросил соединить его с полицией. Мужчина пояснил: ему кажется, что он стал жертвой мошенников.

«История распространенная. Примерно в 21:00 ему позвонили неизвестные и убедили его перевести 150 000 рублей траншами по 10 000 рублей на разные счета», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

У пензенца имелись сомнения, однако беседы были проведены настолько профессионально, что он направился в ближайшее отделение банка и совершил 15 переводов. А через несколько часов пришло осознание. Впоследствии пострадавший так и не смог объяснить, зачем сделал полтора десятка финансовых операций, если его терзали подозрения.

Спасатели призвали жителей области быть бдительными и не поддаваться убеждениям незнакомых лиц.

Ранее стало известно, что в 2024 году аферисты выманили у жителей Пензенской области 1 млрд 56 млн 649 тыс. рублей. По фактам мошеннических действий было возбуждено 2 743 уголовных дела. Обманщики действуют под видом сотрудников силовых структур (прокуратуры, следственного комитета, ФСБ), управляющих компаний, банков, социальных служб, поликлиник, фонда ОМС, операторовсотовой связи и других ведомств.