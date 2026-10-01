24-летнему пензенцу грозит срок за нетрезвое вождение

Криминал

24-летнему пензенцу грозит срок за нетрезвое вождение
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24-летний пензенец рискует оказаться в колонии из-за привычки водить машину в нетрезвом виде.

Прежде его уже лишали водительских прав, что не помешало снова сесть за руль в подпитии. Молодого человека задержали сотрудники ДПС, когда он ехал на Hyundai Creta по одной из улиц Золотаревки.

Освидетельствование на месте с помощью алкотестера подтвердило состояние опьянения.

«0,363 мг на литр в выдыхаемом воздухе. Разрешено в РФ 0,160», - зафиксировал инспектор.

24-летнему пензенцу грозит срок за нетрезвое вождение

Молодого человека отстранили от управления автомобилем, иномарку отправили на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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