24-летнему пензенцу грозит срок за нетрезвое вождение

24-летний пензенец рискует оказаться в колонии из-за привычки водить машину в нетрезвом виде.

Прежде его уже лишали водительских прав, что не помешало снова сесть за руль в подпитии. Молодого человека задержали сотрудники ДПС, когда он ехал на Hyundai Creta по одной из улиц Золотаревки.

Освидетельствование на месте с помощью алкотестера подтвердило состояние опьянения.

«0,363 мг на литр в выдыхаемом воздухе. Разрешено в РФ 0,160», - зафиксировал инспектор.

Молодого человека отстранили от управления автомобилем, иномарку отправили на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.