В Городищенском районе следы на снегу помогли раскрыть дачные кражи

12.01.2025 | 10:03

В Городищенском районе бдительность местной жительницы помогла установить преступников, которые в течение двух месяцев совершали кражи с участка по соседству.

Женщина заметила следы на снегу, обратилась к владелице, а та в свою очередь - в полицию. Вскоре задержали двух подозреваемых. Ими оказалась пара сожителей.

39-летняя женщина и ее 41-летний приятель во всем признались. Так как они живут по соседству с жертвой, то знали, что дом принадлежит 59-летней пензячке и используется как дача. Зимой владелица там не бывает.

Криминальная пара открыла дверь спрятанным хозяйкой ключом и стала регулярно захаживать «в гости». Сожители похитили из дома имущество стоимостью более 20 000 рублей. Добычей злоумышленников стали электрический триммер, два ведра картошки, 5 кг сахара, пачка соли, банка с соленьями, железные и алюминиевые емкости.

По факту краж возбудили уголовное дело.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.