Лунинец остался без машины и в долгах после принятого звонка

28.12.2024 | 18:53

Еще один житель Пензенской области остался без денег после принятого звонка. 69-летний лунинец продал машину и взял кредит, поверив лжесиловику.

Аферист по телефону сказал местному жителю, что кто-то взломал его личный кабинет на «Госуслугах», мошенники получили данные и теперь пытаются оформить кредит. Кроме того, под угрозой якобы оказался и автомобиль лунинца.

Лжесиловик дал инструкцию, как избежать проблем. Следуя ей, мужчина сам взял кредит на 900 000 рублей и продал свою машину, а все деньги отправил на указанный счет. В общей сложности он лишился около 1 700 000 рублей.

Только после этого местный житель осознал, что его обманули, и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Афериста ищут.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.