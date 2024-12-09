Сетевое издание|18+|Понедельник|9 дек 2024|12:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жителю Пензы грозит 10 лет за сбор растений

Печать
Telegram

46-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела из-за свертков с марихуаной и пакетов с коноплей. Он держал их дома, пока полицейские не пришли к нему и все не увидели.

Правоохранителям поступила информация, что горожанин причастен к незаконному обороту наркотиков.

Жителю Пензы грозит 10 лет за сбор растений

«В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемого, обнаружена и изъята измельченная растительная масса, а также 8 бумажных свертков с растительным веществом зеленого цвета и 2 пакета с частями растений», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

После экспертизы выяснилось, что это 165 граммов марихуаны и 211 граммов конопли.

Жителю Пензы грозит 10 лет за сбор растений

Мужчина признал вину и объяснил, что сорвал растения на окраине города, а дома хранил, чтобы употребить.

Жителю Пензы грозит 10 лет за сбор растений

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - рассказал Рашид Хабибулин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте