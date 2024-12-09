Жителю Пензы грозит 10 лет за сбор растений

09.12.2024 | 10:36

46-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела из-за свертков с марихуаной и пакетов с коноплей. Он держал их дома, пока полицейские не пришли к нему и все не увидели.

Правоохранителям поступила информация, что горожанин причастен к незаконному обороту наркотиков.

«В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемого, обнаружена и изъята измельченная растительная масса, а также 8 бумажных свертков с растительным веществом зеленого цвета и 2 пакета с частями растений», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

После экспертизы выяснилось, что это 165 граммов марихуаны и 211 граммов конопли.

Мужчина признал вину и объяснил, что сорвал растения на окраине города, а дома хранил, чтобы употребить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - рассказал Рашид Хабибулин.