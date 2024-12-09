Жительница области потеряла 200 000 рублей в попытке сохранить стаж

09.12.2024 | 09:45

37-летняя жительница Мокшанского района стала жертвой аферистов, пытаясь сохранить трудовой стаж. Она продиктовала незнакомке цифры из СМС.

«Мне позвонила неизвестная женщина, представилась работником пенсионного фонда, рассказала, что мой трудовой стаж за 18 месяцев не вошел в мою трудовую деятельность. Нужно либо явиться, либо онлайн записаться. Я согласилась онлайн, мне пришел код подтверждения, я сообщила этой женщине, наш разговор на этом закончился», - объяснила она.

Но через несколько минут раздался еще один звонок, якобы от работницы «Госуслуг», которая сообщила, что аккаунт местной жительницы взломали, и нужно отправить сбережения на безопасный счет, чтобы до них не добрались аферисты.

Женщина перевела 200 000 рублей на счета, продиктованные незнакомкой, и больше не смогла их вернуть.

«Я пыталась дозвониться по номерам, с которых мне звонили, так не до кого не дозвонилась. Я поняла, что меня обманули мошенники и мои деньги украли. После этого я обратилась в полицию, надеюсь, средства вернут», - отметила местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Екатерина Губочкина.