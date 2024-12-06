Сетевое издание|18+|Пятница|6 дек 2024|10:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Каменки на глазах у дочери и ее подруги растерзал котенка

Печать
Telegram

В Каменке осудили 37-летнего местного жителя, который на глазах у детей растерзал 2-месячного котенка.

В мае этого года пьяный мужчина в присутствии малолетней дочери и ее подруги сначала ударил ногой лежащее на полу в комнате животное, а затем схватил его и с силой стукнул о батарею.

От полученных травм котенок скончался.

По словам горожанина, он осознавал, что причинял питомцу боль и что все происходит при детях, но в тот момент это было ему безразлично. Вину в преступлении он признал.

Мужчину сначала приговорили к 3-летнему сроку в колонии, но затем, посчитав, что исправление возможно и без реального лишения свободы, наказание заменили принудительными работами на тот же период с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

«Осужденный следует к месту отбывания наказания под конвоем», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте