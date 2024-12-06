Житель Каменки на глазах у дочери и ее подруги растерзал котенка

06.12.2024 | 09:45

В Каменке осудили 37-летнего местного жителя, который на глазах у детей растерзал 2-месячного котенка.

В мае этого года пьяный мужчина в присутствии малолетней дочери и ее подруги сначала ударил ногой лежащее на полу в комнате животное, а затем схватил его и с силой стукнул о батарею.

От полученных травм котенок скончался.

По словам горожанина, он осознавал, что причинял питомцу боль и что все происходит при детях, но в тот момент это было ему безразлично. Вину в преступлении он признал.

Мужчину сначала приговорили к 3-летнему сроку в колонии, но затем, посчитав, что исправление возможно и без реального лишения свободы, наказание заменили принудительными работами на тот же период с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

«Осужденный следует к месту отбывания наказания под конвоем», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.