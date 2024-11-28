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Криминал

19-летнего сердобчанина судят за жестокое убийство отчима

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Пензенский областной суд начал рассматривать дело 19-летнего юноши из Сердобского района. Его обвинили в жестоком убийстве 42-летнего отчима.

Преступление было совершено в ночь на 22 октября 2023 года. В нем также обвинили 41-летнего сожителя матери юноши.

Сначала молодой сельчанин и мужчина распивали спиртное в компании в Сердобске, а затем решили отправиться в село Пригородное, чтобы поквитаться за старые обиды с отчимом юноши, бывшим супругом его матери.

Молодой человек и его сообщник избили мужчину руками и ногами, а также деревянной ножкой стула и металлической ножкой журнального стола.

Заметив, что жертва не подает признаков жизни, они засунули тело под диван и покинули дом. Однако пострадавший еще дышал. Он позвонил сестре и рассказал ей о своем плохом состоянии.

Когда родственница приехала в дом брата, он уже скончался. Личности злоумышленников быстро установили, их заключили под стражу.

«Уголовное дело в отношении юноши судья рассматривает единолично. Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Источник — фото областного СУ СКР
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