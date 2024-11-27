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Криминал

Пензячка доверилась «Центральному банку» и перевела миллионы рублей

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44-летняя пензячка, испуганная звонком «сотрудницы Центрального банка», потеряла крупную сумму.

Собеседница сказала горожанке, что мошенники оформили на ее имя кредит. Чтобы спасти деньги, она настояла на переводе их на «безопасный счет».

Пензячка отправилась к банковскому терминалу и перечислила около 2,3 млн рублей на продиктованный «сотрудницей ЦБ» счет.

Пензячка доверилась «Центральному банку» и перевела миллионы рублей

Позже женщина поняла, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Пензячка доверилась «Центральному банку» и перевела миллионы рублей

Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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