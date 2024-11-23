Осудили мужчину, едва не убившего пензенца из-за сигареты

23.11.2024 | 12:38

В Пензе вынесли приговор 47-летнему мужчине, ударившему ножом незнакомца за отказ угостить сигаретой. Ранее агрессора уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, угон, убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Согласно материалам дела, вечером 15 августа 2024 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании, отдыхавшей на улице Куйбышева. Он обратился к 34-летнему горожанину с просьбой угостить сигаретой и спиртным, но желаемого не получил.

Мужчина ушел, но вскоре вернулся и 2 раза ударил ножом в грудь пензенца, отказавшего в просьбе, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Знакомый раненого остановил злоумышленника, пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, чем спасли его жизнь.

После расправы напавший забрал бутылку спиртного, принадлежавшую женщине, которая проводила время в той же компании.

Агрессора заключили под стражу. Суд назначил ему 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.