65-летняя пензячка отдала мошенникам миллионы, взятые в кредит

18.11.2024 | 10:39

Пензенцы продолжают терять деньги после разговоров с незнакомцами, причем часто попадают в лапы мошенников, желая разбогатеть. В такой ситуации оказалась 65-летняя пенсионерка из областного центра. Вместо денег она обрела горький опыт общения с аферистами и миллионные долги по кредитам.

Женщина хотела заработать на инвестициях, нашла предложение в интернете и оставила заявку. Затем пензячке позвонила неизвестная - велела перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, якобы это нужно для участия в торгах.

Горожанка доверилась собеседнице и сделала все, что та говорила.

«Следуя дальнейшим указаниям, пенсионерка оформила несколько кредитов и перечислила почти 2 500 000 рублей на банковские счета, предоставленные злоумышленницей», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Мария Доронкина.

Но никакой прибыли пензячка не получила. Несколько раз она безуспешно пыталась вывести деньги обратно и, поняв, что это невозможно, пошла в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - отметила Мария Доронкина.