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Криминал

Житель Каменки довел до смерти 51-летнего знакомого

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36-летнего жителя Каменки признали виновным в смерти его 51-летнего знакомого.

12 июня этого года мужчины вместе распивали спиртное на улице Чернышевского и внезапно поссорились буквально на пустом месте.

 

Разозлившись, младший из собутыльников не менее 11 раз стукнул старшего по лицу, потом толкнул его в грудь, отчего тот потерял равновесие, ударился боком об угол деревянной столешницы и осел на стул.

На этом агрессор не успокоился: взял со стола нож и ударил им сидевшего в грудь. От проникающего колото-резаного ранения жертва скончалась на месте.

Во время следствия житель Каменки содержался под стражей. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

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