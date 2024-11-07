Сетевое издание|18+|Четверг|7 ноя 2024|12:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Белинском районе осудили двух наркоторговцев из Смоленска

Печать
Telegram

В Белинском районе осудили двух жителей Смоленска 28 и 29 лет. В автомобиле мужчин нашли запрещенное вещество.

Как установило следствие, подельники входили в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. Они были курьерами-закладчиками, получали координаты местоположения тайников, забирали товар, перемещали его в безопасное место для хранения, затем перевозили в разные регионы РФ и прятали в тайниках.

В сентябре 2023 года мужчины сделали закладку в Пензе, общая масса спрятанного наркотика составила 19,69 г. Злоумышленники отправили координаты через мессенджер, а затем поехали в Тамбовскую область. Однако до пункта назначения товарищи не добрались.

В Белинском районе их остановили полицейские, обыскали автомобиль и нашли под ковриком переднего сиденья наркотики массой 170,677 г.

Свою вину подельники признали частично. Одному из злоумышленников суд назначил 8 лет и 7 месяцев лишения свободы, другому - 7 лет и 10 месяцев. Оба отправятся в колонию строгого режима. Автомобиль, принадлежавший одному из товарищей и использовавшийся для «работы», конфисковали.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла квалификацию действий осужденных и назначенное им наказание законными и обоснованными», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте