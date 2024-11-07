В Белинском районе осудили двух наркоторговцев из Смоленска

07.11.2024 | 11:48

В Белинском районе осудили двух жителей Смоленска 28 и 29 лет. В автомобиле мужчин нашли запрещенное вещество.

Как установило следствие, подельники входили в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. Они были курьерами-закладчиками, получали координаты местоположения тайников, забирали товар, перемещали его в безопасное место для хранения, затем перевозили в разные регионы РФ и прятали в тайниках.

В сентябре 2023 года мужчины сделали закладку в Пензе, общая масса спрятанного наркотика составила 19,69 г. Злоумышленники отправили координаты через мессенджер, а затем поехали в Тамбовскую область. Однако до пункта назначения товарищи не добрались.

В Белинском районе их остановили полицейские, обыскали автомобиль и нашли под ковриком переднего сиденья наркотики массой 170,677 г.

Свою вину подельники признали частично. Одному из злоумышленников суд назначил 8 лет и 7 месяцев лишения свободы, другому - 7 лет и 10 месяцев. Оба отправятся в колонию строгого режима. Автомобиль, принадлежавший одному из товарищей и использовавшийся для «работы», конфисковали.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла квалификацию действий осужденных и назначенное им наказание законными и обоснованными», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.