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Криминал

Пензячка с ул. Калинина пережила ад после замечания о шуме

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44-летний пензенец не смог добиться смягчения наказания за угрозу убийством.

Днем 9 марта он был в гостях у знакомых в коммунальной квартире на улице Калинина. Компания шумела, чем вызвала недовольство соседки.

Когда та сделала замечание, мужчина схватил ее за волосы, затащил в комнату, толкнул на диван, сел ей на живот и стал душить, угрожая прикончить.

Сладить с агрессором женщина не могла, поэтому стала успокаивать его и умолять отпустить. Вскоре он внял просьбам и убрал руки с шеи жертвы. Соседка встала и хотела уйти, но пензенец, видимо, посчитав, что она недостаточно наказана, снова толкнул ее на диван и продолжил душить. Только когда хватка ослабла, потерпевшая выскользнула, убежала из квартиры и вызвала полицию.

На суде злоумышленник признал вину лишь частично, заявив, что женщина сама спровоцировала его своим поведением. В итоге уже судимого за побои мужчину приговорили к 8 месяцам колонии строгого режима.

Посчитав решение слишком суровым, горожанин обжаловал его, но безуспешно - апелляцию оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.

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