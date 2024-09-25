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Криминал

Засыпал землей человека: в р. п. Земетчино осудили тракториста

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В Земетчинском районе вынесли приговор 33-летнему местному жителю, по вине которого погиб 63-летний мужчина.

Трагедия случилась днем 2 октября 2023 года в селе Раево. Работник агрофирмы на тракторе с бульдозерным оборудованием расчищал подъезд к техническому зданию заброшенной фермы.

«В ходе выполнения работ он не убедился в отсутствии людей на пути движения и по неосторожности засыпал землей водителя агрофирмы, находившегося в непосредственной близости от трактора», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина скончался на месте от механической асфиксии.

Тракториста обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения свободы.

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Источник — фото областного СУ СКР
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