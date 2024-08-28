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Криминал

Сельчанка задолжала дочери более 1 млн и будет работать на государство

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35-летняя жительница села Симбухово Мокшанского района оказалась на скамье подсудимых из-за долга собственному ребенку.

С мая 2011 года женщина, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты на содержание дочери в размере 1/4 части заработка и иного дохода. Но она забыла о своей обязанности.

Нерадивую мать в январе этого года уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Однако наказание - 90 часов обязательных работ - не повлияло на поведение сельчанки.

Она так и не начала выплачивать деньги, не помогала дочери ни одеждой, ни продуктами. В итоге на 20 июня ее долг превысил 1 млн рублей.

В судебном заседании она полностью признала вину.

«Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, виновной назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства», - сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда.

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