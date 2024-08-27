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Криминал

Бессоновского подростка обвиняют в крупной краже у отчима

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17-летнего жителя Бессоновского района обвиняют в крупной краже.

По данным следствия, в феврале этого года подросток сначала похитил деньги из сейфа в своей квартире, а через 2 дня - золотые украшения отчима на общую сумму более 788 тысяч рублей.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния злоумышленник признал. Материальный ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Подростка поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Теперь ему предстоит суд, куда уже направлены материалы по возбужденному уголовному делу, добавили следователи.

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