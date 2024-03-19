В Пензе таксист спешил к клиентам и стал виновником серьезного ДТП

19.03.2024 | 13:06

23-летний пензенец совершил ДТП, в котором пострадали люди. Теперь его ждет скамья подсудимых.

По версии следствия, вечером 5 апреля 2023 года молодой человек на автомобиле Volkswagen Polo, принадлежащем его знакомой, подрабатывал таксистом. Он ехал по улице Новоселов со стороны Районной в направлении Рамеева, когда получил заказ забрать пассажиров от дома № 122 на улице Новоселов.

Чтобы попасть по адресу, требовалось двигаться в противоположном направлении, и таксист решил развернуть машину у ближайшей остановки общественного транспорта. Он притормозил в заездном кармане, пропустил ехавший навстречу транспорт и начал поворачивать.

При этом он проигнорировал запрет на разворот в местах остановок общественного транспорта, не включил левый поворотник и не уступил дорогу «Ладе-Калине», которая двигалась в попутном направлении.

На середине проезжей части машины столкнулись. В ДТП пострадали водитель и четыре пассажира отечественной машины. Бригада скорой помощи, которую вызвали свидетели, госпитализировала всех пятерых.

Один из пассажиров «Калины» получил многочисленные травмы, которые в совокупности были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП возместил ему ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Здоровью водителя и еще трех пассажиров также был нанесен ущерб, но не такой сильный.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.