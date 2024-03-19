Сетевое издание|18+|Вторник|19 мар 2024|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе таксист спешил к клиентам и стал виновником серьезного ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


23-летний пензенец совершил ДТП, в котором пострадали люди. Теперь его ждет скамья подсудимых.

По версии следствия, вечером 5 апреля 2023 года молодой человек на автомобиле Volkswagen Polo, принадлежащем его знакомой, подрабатывал таксистом. Он ехал по улице Новоселов со стороны Районной в направлении Рамеева, когда получил заказ забрать пассажиров от дома № 122 на улице Новоселов.

Чтобы попасть по адресу, требовалось двигаться в противоположном направлении, и таксист решил развернуть машину у ближайшей остановки общественного транспорта. Он притормозил в заездном кармане, пропустил ехавший навстречу транспорт и начал поворачивать.

При этом он проигнорировал запрет на разворот в местах остановок общественного транспорта, не включил левый поворотник и не уступил дорогу «Ладе-Калине», которая двигалась в попутном направлении.

На середине проезжей части машины столкнулись. В ДТП пострадали водитель и четыре пассажира отечественной машины. Бригада скорой помощи, которую вызвали свидетели, госпитализировала всех пятерых.

Один из пассажиров «Калины» получил многочисленные травмы, которые в совокупности были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП возместил ему ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Здоровью водителя и еще трех пассажиров также был нанесен ущерб, но не такой сильный.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте