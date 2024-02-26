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Криминал

Пензенец обвинил сестру в пропаже телефона и умер от удара ножом

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61-летняя жительница Пензы отправится в колонию общего режима за убийство 56-летнего брата. На суде она попыталась доказать, что это была самооборона.

Все случилось 30 июля 2023 года в квартире на улице Минской. Пензячка была нетрезвой и лежала на диване, когда к ней в комнату зашел брат, по ее словам, сильно пьяный. В руке мужчины был нож. Он стал оскорблять сестру, обвинять в пропаже телефона, угрожать ей и не хотел уходить.

«В ходе ссоры она сначала ударила брата по лицу, а затем взяла у него нож и нанесла им один удар в грудь», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Пензячка спрятала нож в ковер, стоявший свернутым в коридоре, и пошла к соседке, чтобы попросить ту вызвать полицию.

Пензенец обвинил сестру в пропаже телефона и умер от удара ножом

Свою вину женщина признала частично. Она заявила на суде, что ударила брата ножом потому, что испугалась за свою жизнь.

«Версия подсудимой о действиях в условиях самообороны проверялась судом, однако своего подтверждения не нашла», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Горожанку признали виновной в умышленном убийстве. При вынесении решения суд учел возраст пензячки, а также то, что она принесла извинение дочери убитого и частично возместила причиненный преступлением моральный вред.

Женщине назначили 6 лет лишения свободы. Кроме того, она должна выплатить племяннице 960 000 рублей компенсации морального вреда.

«Защитник осужденной обжаловал приговор в апелляционном порядке, настаивая на переквалификации действий своей подзащитной на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», - добавила Светлана Артамонова.

Апелляцию защитника оставили без удовлетворения, а приговор без изменения.

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Источник — фото Пензенского областного суда
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