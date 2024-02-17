Сетевое издание|18+|Суббота|17 фев 2024|18:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Курьер аферистов присвоил часть денег, которые забрал у жертвы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


84-летняя жительница Белинского района лишилась всех своих сбережений, поверив, что ее дочь стала виновницей ДТП.

Престарелую женщину обманули по известной схеме, и она отдала курьеру 400 тысяч рублей. Обман вскрылся, когда пенсионерка поговорила с дочерью. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители нашли человека, который забрал деньги. Им оказался 18-летний житель поселка Беково. Несмотря на юный возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности.

Парень рассказал, что нашел работу в интернете. Ему предложили забрать деньги и перечислить их на счет, который укажут. Молодой человек признался, что 5 000 рублей он потратил на свои нужды, а остальное перевел заказчику.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Курьеру грозит лишение свободы на срок до 6 лет. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Случаи, когда жители Пензенской области, особенно пожилые, попадаются на удочку аферистов, действующих по схеме «ваш родственник совершил ДТП», нередки. Так, 85-летняя жительница Пензы, пытаясь спасти невестку от уголовного преследования, лишилась более миллиона рублей.

Молодые люди, решившие подработать курьерами у мошенников, несут наказание. В частности, 19-летний саратовец, участвовавший в обмане жителей поселка Сахзавод Бековского района, оказался на скамье подсудимых.

Срок грозит и 19-летнему уроженцу Чувашии, приехавшему в Пензу учиться, но свернувшему на криминальную тропу. В общей сложности преступная группа, участникам которой он стал, похитила у пензенцев свыше 1,3 млн рублей.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте