Курьер аферистов присвоил часть денег, которые забрал у жертвы

17.02.2024 | 10:11

84-летняя жительница Белинского района лишилась всех своих сбережений, поверив, что ее дочь стала виновницей ДТП.

Престарелую женщину обманули по известной схеме, и она отдала курьеру 400 тысяч рублей. Обман вскрылся, когда пенсионерка поговорила с дочерью. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители нашли человека, который забрал деньги. Им оказался 18-летний житель поселка Беково. Несмотря на юный возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности.

Парень рассказал, что нашел работу в интернете. Ему предложили забрать деньги и перечислить их на счет, который укажут. Молодой человек признался, что 5 000 рублей он потратил на свои нужды, а остальное перевел заказчику.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Курьеру грозит лишение свободы на срок до 6 лет. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Случаи, когда жители Пензенской области, особенно пожилые, попадаются на удочку аферистов, действующих по схеме «ваш родственник совершил ДТП», нередки. Так, 85-летняя жительница Пензы, пытаясь спасти невестку от уголовного преследования, лишилась более миллиона рублей.

Молодые люди, решившие подработать курьерами у мошенников, несут наказание. В частности, 19-летний саратовец, участвовавший в обмане жителей поселка Сахзавод Бековского района, оказался на скамье подсудимых.

Срок грозит и 19-летнему уроженцу Чувашии, приехавшему в Пензу учиться, но свернувшему на криминальную тропу. В общей сложности преступная группа, участникам которой он стал, похитила у пензенцев свыше 1,3 млн рублей.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.