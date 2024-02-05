В Чаадаевке мужчина пытался скрыть убийство, участвуя в поисках жертвы

05.02.2024 | 12:35

В селе Чаадаевка 35-летний местный житель задушил 53-летнего товарища полотенцем, избавился от тела, а потом звонил на его телефон, чтобы отвести от себя подозрения.

Трагедия случилась вечером 13 января. Старший приятель пригласил младшего отметить праздник. Мужчины выпивали, а когда пришло время расходиться, гость не захотел покидать дом.

«В ходе выяснения отношений со взаимными оскорблениями он взял полотенце, набросил на шею потерпевшего и задушил его. Мужчина скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого гость решил замести следы. Он одолжил у своего брата машину, подъехал к дому товарища, положил труп в багажник, довез до оврага в Камешкирском районе и сбросил.

О пропаже человека забеспокоилась бывшая жена убитого. Она долгое время не могла с ним связаться и подключила к поискам своего брата. Тот пришел по адресу, увидел, что дверь открыта, но никого нет, и обратился в полицию.

Когда об этом узнал мужчина, причастный к исчезновению, он начал звонить на телефон покойного, делая вид, что сам ни при чем.

Найти подозреваемого удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

«Сотрудники полиции заметили автомобиль, который двигался с выключенным светом фар и останавливался около дома, где проживал мужчина», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Гостя задержали и заключили под стражу. Он признался в убийстве. Возбуждено уголовное дело.