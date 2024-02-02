Жителя Каменского района избавили от привычки садиться за руль пьяным

02.02.2024 | 14:20

24-летний житель Каменского района не мог избавиться от привычки садиться за руль пьяным. Гораздо легче оказалось расстаться с машиной. В этом ему помогли сотрудники ГИБДД и суд.

Поздним вечером 4 ноября прошлого года молодого человека, который ехал на своем Volkswagen Passat по улице Чкалова в Каменке, остановили инспекторы ДПС, проводившие профилактическое мероприятие.

«Освидетельствование водителя зафиксировало факт его нахождения в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Между тем в 2021 году каменца уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

В этот раз суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

Чтобы в следующий раз после употребления горячительного у мужчины вновь не появилось желание сесть за руль, иномарку конфисковали в доход государства.