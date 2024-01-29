В Городище ревнивый муж захотел мести, но оказался слабее соперника

29.01.2024 | 19:04

В Городище конфликт двоих мужчин из-за женщины закончился возбуждением уголовного дела.

Вечером 15 октября прошлого года 25-летний горожанин заскучал и решил вступить в переписку со своей замужней знакомой в мессенджере. Та рассказала обо всем супругу.

Ревнивый муж захотел поставить соперника на место и, написав ему со своего телефона, назначил встречу. Ночью молодой городищенец подошел к дому пары.

«Супруг женщины вышел к нему и спросил о причинах, по которым он пишет его жене. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пришедший ударил оппонента кулаком правой руки в область лица. Лежащего на земле мужчину вскоре обнаружила супруга. От вызова скорой помощи он отказался», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако день ото дня пострадавшему становилось хуже. Утром 17 октября по настоянию матери он все же обратился в больницу, его госпитализировали и вскоре прооперировали.

«Потерпевшему были причинены переломы лицевых костей, расцененные заключением медицинской экспертизы как вред здоровью средней тяжести», - уточнила Светлана Артамонова.

Злоумышленник признал вину, уголовное дело сейчас направлено в районный суд. Городищенцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.