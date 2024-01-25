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Криминал

Имущественный спор привел к избиению пенсионера молотком

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56-летний житель Лопатинского района стал фигурантом уголовного дела после того, как жестоко избил 63-летнего мужчину.

О расправе над пенсионером сообщила в полицию его дочь. Стражи порядка быстро нашли подозреваемого, и тот признался в преступлении.

По его словам, они с женой развелись, но продолжали делить имущество. Его бывшая ушла жить к новому гражданскому мужу. Сельчанин решил прояснить наболевший вопрос и явился в их квартиру.

Экс-супруги в очередной раз начали ссориться, и за женщину заступился ее сожитель. Тогда нежеланный гость схватил молоток и начал бить им хозяина квартиры. В этот момент на пороге появилась дочь пенсионера, приехавшая навестить отца.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с ушибами и переломами. А агрессору грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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