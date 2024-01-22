Сетевое издание|18+|Понедельник|22 янв 2024|15:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Пензенец оказался в полиции после отдыха с женщинами на пляже

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


48-летнюю пензячку осудили за кражу денег с банковского счета.

Днем 26 июня прошлого года горожанка отдыхала с подругой на пляже в районе железнодорожной станции Пенза-IV. С ними был мужчина, с которым они познакомились в кафе незадолго до этого.

Троица выпивала, а когда спиртное закончилось, джентльмен предложил женщинам сходить в ближайший ларек с его карточкой за новой порцией, рассчитывая потратить около 200 рублей.

Они ушли, но назад не вернулись.

Та из пензячек, в руках которой оказалась карточка, решила походить по магазинам и в итоге в трех точках потратила на продукты и алкоголь более 1 700 рублей.

«По возвращении домой мужчина обнаружил в приложении онлайн-банка на своем телефоне списание денежных средств за покупки, которых не совершал, и обратился в полицию», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленницу вычислили, она во всем призналась, но ущерб не возместила. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте