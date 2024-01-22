Пензенец оказался в полиции после отдыха с женщинами на пляже

22.01.2024 | 09:26

48-летнюю пензячку осудили за кражу денег с банковского счета.

Днем 26 июня прошлого года горожанка отдыхала с подругой на пляже в районе железнодорожной станции Пенза-IV. С ними был мужчина, с которым они познакомились в кафе незадолго до этого.

Троица выпивала, а когда спиртное закончилось, джентльмен предложил женщинам сходить в ближайший ларек с его карточкой за новой порцией, рассчитывая потратить около 200 рублей.

Они ушли, но назад не вернулись.

Та из пензячек, в руках которой оказалась карточка, решила походить по магазинам и в итоге в трех точках потратила на продукты и алкоголь более 1 700 рублей.

«По возвращении домой мужчина обнаружил в приложении онлайн-банка на своем телефоне списание денежных средств за покупки, которых не совершал, и обратился в полицию», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленницу вычислили, она во всем призналась, но ущерб не возместила. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима.