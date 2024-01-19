Вынесли приговор экс-министру сельского хозяйства А. Бурлакову

19.01.2024 | 12:24

В пятницу, 19 января, Ленинский районный суд г. Пензы вынес приговор экс-министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову, его первому заместителю Андрею Персанову и еще четырем людям, которые обвинялись в пособничестве чиновникам (подготавливали и предоставляли документы, содержащие заведомо ложные сведения).

Бурлакова и Персанова признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Судом установлено, что они с 1 октября 2019 года по 30 марта 2020-го, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, предоставили сельскохозяйственным кооперативам, подконтрольным одному из пособников, субсидии из федерального и регионального бюджета. Федеральному и областному бюджету был причинен ущерб на сумму 47 167 199 рублей 58 копеек.

Все шестеро подсудимых признали вину и вернули деньги.

Учитывая эти обстоятельства, суд назначил Андрею Бурлакову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 2 года.

У Персанова тоже условный срок - 2 года и 6 месяцев, испытательный - 3 года. Занимать вышеуказанные должности он не сможет 1 год и 6 месяцев.

Пособника, чьим кооперативам перечислили субсидии, оштрафовали на 200 000 рублей (изначально размер взыскания составлял 280 000, его уменьшили с учетом времени содержания подсудимого под стражей и домашним арестом), трех других - на 250 000, сообщили в пресс-службе суда.

Бурлаков и Персанов были задержаны в мае 2020 года. Первоначально они находились под стражей, в октябре 2020-го их отправили под домашний арест, а в мае 2021-го отпустили под подписку о невыезде. От занимаемой должности министра освободили спустя 2 месяца после задержания.

Кстати, сначала суд рассматривал другое уголовное дело в отношении тех же шести человек. Речь шла о статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и также пособничестве. В феврале 2022 года дело было возвращено прокурору, так как обвинительное заключение признали составленным с нарушением.