Зареченец потерял 310 000 рублей, поверив в бонусы от банка

29.12.2023 | 21:39

36-летний житель Казани обманул 59-летнего зареченца на сотни тысяч рублей, пообещав ему подарок от банка.

До чужих денег мужчина добрался с помощью массовой рассылки в социальной сети, где рассказывал о бонусах от финансовой организации. Поверив, житель закрытого города передал данные своей дебетовой карты, чем и воспользовался мошенник.

«С помощью полученной информации он осуществил заказ ювелирных изделий на сумму свыше 310 000 рублей», - сообщил старший следователь следственного отдела МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Волков.

Для конспирации житель Казани забрал украшения через курьерскую службу. Получив товар, он продал его на сайте объявлений в интернете.

Несмотря на все усилия гражданина остаться нераскрытым, полиция нашла его. Сотрудники уголовного розыска выехали в Татарстан и задержали подозреваемого.

В ходе допроса он во всем признался и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

Полицейские изъяли у задержанного компьютерную технику. Решается вопрос о возмещении ущерба зареченцу.

Жителю Казани грозит до 6 лет лишения свободы.