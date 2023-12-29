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Криминал

Зареченец потерял 310 000 рублей, поверив в бонусы от банка

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36-летний житель Казани обманул 59-летнего зареченца на сотни тысяч рублей, пообещав ему подарок от банка.

До чужих денег мужчина добрался с помощью массовой рассылки в социальной сети, где рассказывал о бонусах от финансовой организации. Поверив, житель закрытого города передал данные своей дебетовой карты, чем и воспользовался мошенник.

Зареченец потерял 310 000 рублей, поверив в бонусы от банка

«С помощью полученной информации он осуществил заказ ювелирных изделий на сумму свыше 310 000 рублей», - сообщил старший следователь следственного отдела МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Волков.

Для конспирации житель Казани забрал украшения через курьерскую службу. Получив товар, он продал его на сайте объявлений в интернете.

Несмотря на все усилия гражданина остаться нераскрытым, полиция нашла его. Сотрудники уголовного розыска выехали в Татарстан и задержали подозреваемого.

В ходе допроса он во всем признался и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

Зареченец потерял 310 000 рублей, поверив в бонусы от банка

Полицейские изъяли у задержанного компьютерную технику. Решается вопрос о возмещении ущерба зареченцу.

Жителю Казани грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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