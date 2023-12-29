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Криминал

Бывшему главе минспорта Григорию Кабельскому оглашен приговор

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В пятницу, 29 декабря, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор бывшему врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому. Его признали виновным во взятках в крупном размере.

Григория Кабельского задержали 15 октября 2021 года. Он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Расследование уголовного дела длилось почти год, о его завершении стало известно 11 октября 2022-го, а в ноябре того же года началось рассмотрение уголовного дела в суде. Все это время бывший чиновник находится под стражей.

«С апреля 2020 года по октябрь 2021-го руководитель регионального министерства получал взятки от двух предпринимателей, занимавшихся организаций в Пензе спортивных турниров и продажей их видеотрансляций, за незаконные действия по организации предоставления заинтересованным лицам объектов спортивной инфраструктуры для проведения спортивных мероприятий, в том числе в ночное время», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Общая сумма взяток составила 1 млн 200 тыс. рублей.

Суд приговорил Григория Кабельского к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5 млн 500 тыс. рублей. Кроме того, его на шесть лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Время его пребывания под арестом (с 15 октября 2021 года до вступления приговора в законную силу) зачтется в срок отбывания наказания как день за день.

Приговор не вступил в законную силу.

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