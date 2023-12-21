Оставившего машину на СТО пензенца обманули на 50 000 рублей

21.12.2023 | 21:25

41-летнего пензенца, оставившего машину на станции технического обслуживания (СТО), обманули более чем на 50 000 рублей.

Мужчина решил установить сигнализацию на автомобиль и нашел в сети объявление об оказании соответствующей услуги на СТО. Он созвонился с сотрудником автосервиса, договорился о работе и пригнал туда машину.

В тот же день с пензенцем по телефону связался незнакомец, который представился специалистом с СТО и сообщил о необходимости перечислить деньги за установку сигнализации. Горожанин, уверенный, что оплачивает желаемую услугу, перевел более 20 000 рублей.

Чуть позже ему снова позвонили и попросили денег за замену деталей на автомобиле. Мужчина перечислил еще.

Вот только когда горожанин пришел за машиной на СТО, выяснилось, что с ним никто не связывался и денег за работу не требовал.

«Пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей», - рассказали в областном УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.