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Криминал

Оставившего машину на СТО пензенца обманули на 50 000 рублей

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41-летнего пензенца, оставившего машину на станции технического обслуживания (СТО), обманули более чем на 50 000 рублей.

Мужчина решил установить сигнализацию на автомобиль и нашел в сети объявление об оказании соответствующей услуги на СТО. Он созвонился с сотрудником автосервиса, договорился о работе и пригнал туда машину.

В тот же день с пензенцем по телефону связался незнакомец, который представился специалистом с СТО и сообщил о необходимости перечислить деньги за установку сигнализации. Горожанин, уверенный, что оплачивает желаемую услугу, перевел более 20 000 рублей.

Чуть позже ему снова позвонили и попросили денег за замену деталей на автомобиле. Мужчина перечислил еще.

Вот только когда горожанин пришел за машиной на СТО, выяснилось, что с ним никто не связывался и денег за работу не требовал.

«Пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей», - рассказали в областном УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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