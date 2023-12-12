В Пензе мужчина вытащил из кассы магазина 84 000 рублей

В Пензе ранее судимый 24-летний житель Курганской области украл из кассы магазина более 84 000 рублей. Его действия записали камеры видеонаблюдения.
В ноябре мужчина находился в городе по работе. Придя в магазин, он увидел, что сотрудника зала нет на месте, подошел к кассе и вытащил из нее крупную сумму.
Заметив, что деньги пропали, работник торговой точки обратился в полицию. Вора нашли.
«Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Похищенное он успел потратить на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Гость города находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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