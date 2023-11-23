Пензенец пригласил незнакомца в гости, напоил и зарезал

23.11.2023 | 11:13

30-летний житель Пензы отправится отбывать наказание за убийство случайного знакомого. Это произошло в ночь на 8 июля в комнате на общей кухне на улице Ульяновской, где жил мужчина. Его жертвой стал 52-летний гость.

Накануне мужчина получил зарплату, а вечером на остановке познакомился с бездомным и пригласил его к себе выпить. Тот не отказался.

Дома владелец комнаты положил зарплату в комод, и новые приятели устроили застолье. В какой-то момент хозяин отлучился в душ, а вернувшись, заглянул в ящик и обнаружил, что 16 тысяч рублей пропали.

Гость спал на диване. Владелец комнаты разбудил его и потребовал вернуть деньги, но тот утверждал, что не брал их. Разозлившийся хозяин ударил его в лицо, а потом схватил нож и вонзил ему в сердце.

Когда преступник понял, что на диване в его жилище лежит мертвый человек, он испугался. Сначала попытался вызвать скорую, а потом выбежал в общий коридор квартиры и стал звать на помощь. Бригаду вызвала соседка.

Вернувшись в комнату, хозяин обшарил карманы убитого и нашел в брюках пропавшие 16 тысяч, забрал деньги и отправился к бабушке на улицу Кижеватова. Возле ее дома преступника и задержала полиция.

«Рассказ злоумышленника об убийстве им человека в то утро слышали соседка, девушка на лавочке у подъезда, таксист, сожительница, племянница, брат и его товарищ. Некоторым он показал фотографии убитого на своем телефоне», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил убийцу к 8 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.