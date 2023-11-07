Самарец поправил свое материальное положение за счет пожилых пензенцев

07.11.2023 | 15:43

Попавший в трудное материальное положение самарец решил заработать, обманывая жителей Пензенской области. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в январе этого года житель Самарской области согласился стать участником известной схемы аферистов «Мама, я попал в ДТП». Подельники обзванивали пожилых пензенцев и предлагали за деньги освободить их близких от уголовной ответственности за якобы совершенную аварию.

«После получения от престарелых собеседников согласия передать денежные средства к ним домой приезжал самарец, забирал деньги и зачислял их на указанный подельниками счет, оставляя себе 7% от суммы похищенного», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С 6 по 9 февраля мошенникам удалось обмануть трех жителей Пензы и четырех - Кузнецка. Они передали злоумышленникам от 100 000 до 393 000 рублей. Общий ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Свою вину самарец признал и пояснил, что пошел на преступление из-за нехватки средств на жизнь. За время преступной деятельности он получил 103 000 рублей.

«Причиненный ущерб возмещен его матерью лишь одной из потерпевших на сумму 10 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, его мобильный телефон конфисковали в доход государства как средство совершения преступления.

Суд удовлетворил 7 исков потерпевших о взыскании материального ущерба.

Самарец не согласился с приговором, посчитав его суровым, и обжаловал решение. Однако жалобу мужчины оставили без удовлетворения, а наказание - без изменения.