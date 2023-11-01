У никольского алиментщика оказалось трое своих и трое чужих детей

01.11.2023 | 14:19

31-летний житель Никольска успел за свою жизнь не только дважды стать отцом, но и забыть о своих детях, одному из которых 5 лет, другому - 6. Два года назад мужчина развелся и по решению суда должен был выплачивать на их содержание 1/3 заработка до тех пор, пока они не станут совершеннолетними.

Однако никольчанин уклонялся от исполнения алиментных обязательств. Сначала его привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ.

«Однако должных выводов для себя он не сделал, не трудоустроился, на учет в службе занятости в качестве безработного не встал и продолжил без уважительных причин игнорировать обязанность по уплате алиментов», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За первые четыре месяца этого года у него образовалась задолженность более 83,5 тыс. рублей. Общая сумма невыплаченных алиментов превысила 217 тыс. рублей.

После прокурорской проверки районный отдел судебных приставов возбудил уголовное дело. Пока шло расследование, никольчанин успел получить судимость за то, что в сентябре 2022 года причинил знакомому легкий вред здоровью.

Когда суд рассматривал дело о неуплате алиментов, мужчина рассказал, что не погасил задолженность, поскольку имеет еще одного ребенка от другой супруги, а также воспитывает троих ее детей.

По совокупности преступлений суд назначил многодетному отцу наказание в виде 6 месяцев и 10 дней исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор еще не вступил в силу. Когда это произойдет, никольчанин должен будет встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Там он получит предписание о явке в организацию, входящую в перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ. Если он решит уклониться, исправительные работы могут быть заменены на лишение свободы.