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Криминал

Пензенцев обманули с покупкой квартир в Москве за 6,3 млн

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35-летний уроженец Пензы, проживающий в Москве и обманувший земляков, которые хотели купить квартиры в столице, не добился смягчения приговора. Ему предстоит провести 6 лет в колонии общего режима.

Всего мошенник похитил около 9 млн рублей.

Его первой жертвой в январе 2020 года стала знакомая матери. Он по телефону сообщил ей, что занимается продажей квартир в строящихся многоквартирных домах в Москве, и предложил свои услуги. Якобы у него были особые цены от застройщика, с которым он договорился, пока выполнял подрядные работы. Мужчина пообещал пензячке квартиру за 6,3 млн рублей.

Мошенник даже свозил ее на стройку в столице и указал на дом, в котором она «приобретет» жилье. Женщина поверила и отдала первоначальный взнос - 1,7 млн рублей.

Имитируя сделку, обманщик взял у пензячки документы, оформил фиктивный договор купли-продажи, а потом вернул ей 1 млн в качестве неустойки за «нарушенные сроки сдачи квартиры».

Женщина просилась осмотреть квадратные метры, но злоумышленник заверял, что допуск закрыт из-за проведения у застройщика аудиторской проверки.

Аналогичным образом жертвами мошенника стали еще пять жителей Пензы, они отдали ему 8,1 млн рублей. Обманщик обещал людям квартиры в строящихся ЖК «Фили Сити» и ЖК «ВТБ Арена Парк».

Железнодорожный районный суд при вынесении приговора учел, что мужчина раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшими и имеет четверых малолетних детей. Вину он признал лишь частично.

«Подсудимый пояснил, что действительно брал деньги у потерпевших, однако умысла на хищение у него не было, от своих обязательств он не отказывался, предварительные договоры на покупку квартир он не заключал по причине повышения цены за квадратный метр, ждал снижения цен. Деньги вернуть потерпевшим не мог, поскольку они находились на хранении у его знакомого, который органами следствия не установлен», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет колонии. Деньги ему придется вернуть: гражданские иски жертв о возмещении материального ущерба удовлетворили в полном объеме.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

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