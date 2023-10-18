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Криминал

Житель Тамалинского района ударил женщину табуретом и попал под суд

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В Тамалинском районе местный житель ударил женщину табуретом и оказался на скамье подсудимых.

В июле пьяный мужчина поссорился со своей знакомой на почве личной неприязни. Вооружившись деревянным табуретом, он один раз ударил ее по голове.

Дело дошло до суда. Тяжесть вреда, причиненного здоровью сельчанки, была квалифицирована как средняя. Женщина болела больше трех недель.

«При назначении наказания суд учел отягчающие вину обстоятельства (рецидив преступлений), а также наличие смягчающих: полное признание вины, раскаяние в содеянном», - сообщили в Тамалинском районном суде.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

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