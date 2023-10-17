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Криминал

Дело о похищении лошадей в Пензенском районе передали в суд

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В Пензенском районе будут судить двоих жителей областного центра, обвиняемых в похищении породистых лошадей.

В ночь на 12 августа мужчины в возрасте 23 и 24 лет приехали на «Газели» к селу Калинино, оставили машину в посадках и пошли к конюшне, расположенной неподалеку.

Они проникли внутрь и через некоторое время вывели оттуда трех верховых лошадей. Злоумышленники отвезли животных в Среднюю Елюзань Городищенского района и оставили у своего знакомого, ничего не знавшего о преступлении.

«Своими действиями они причинили ущерб собственникам лошадей на сумму 420 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Через сутки полицейские нашли коней: на одном из подворий они ожидали отправки на бойню. Выяснилось, что один из похитителей был знаком с владелицей дорогостоящих жеребцов.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения оно направлено в Пензенский районный суд.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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