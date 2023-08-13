В Пензенской области разыскивают украденных лошадей

13.08.2023 | 12:25

Из конюшни в селе Калинино Пензенского района в ночь на субботу, 12 августа, увели трех лошадей. Кража животных шокировала владельцев.

Как рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» одна из них, Наталья, подобное преступление для области крайне необычно.

Конюшня располагается у дома на отшибе, она рассчитана на 4 головы. Злоумышленники, которые легко проникли туда, вывели четырех лошадей, одной удалось убежать от них, чуть позже ее нашли хозяева. Три животных бесследно исчезли.

«Моя лошадь одна из них! Темно-гнедой рысак, белая задняя левая нога, белое пятно на лбу, вывели в голубом ярком недоуздке, как на фото. Тяжеловоз и жеребец вятской породы - на фото», - сообщила Наталья.

По ее словам, лошадей украли с одной целью - сдать на скотобойню. Официальные места владельцы обошли, животных там не обнаружили.

Однако есть неофициальные точки, о которых известно не каждому.

«Вероятно, сейчас лошади стоят где-то, ожидают своей участи», - пояснила Наталья.

Жители поселков, сел, которые заметили животных или же подозревают их появление в каком-либо месте, могут позвонить по номеру 8-902-205-01-64.

Фото Натальи Нефедовой.