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Криминал

Сельчанин жестоким способом отучил гражданскую жену от тяги к алкоголю

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41-летний житель Шемышейки, решивший радикальным способом отучить мать своего ребенка от пристрастия к спиртному, пошел под суд. Его признали виновным в побоях (за такое же преступление он уже бывал наказан), угрозе убийством и незаконном лишении человека свободы.

Поздним вечером 5 июля сельчанин в своем доме поссорился с ровесницей-сожительницей. Он избил ее кулаками по голове и телу, а затем силой вытащил во двор и, грозя смертью, стал давить собачьей цепью, закрепленной на вкопанном в землю столбе.

«Затем злоумышленник перестал ее душить, с помощью карабина застегнул цепь на ее шее и оставил на улице. Через полчаса женщина смогла отстегнуть карабин и вернулась в дом, где заночевала в коридоре. Через несколько дней она обратилась в полицию», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин пояснил, что их пара сложилась в 2016 году, они растят 6-летнюю дочь. С 2020-го семья живет в Шемышейке. После новоселья гражданская супруга стала часто выпивать, плохо воспитывала ребенка и нерадиво вела хозяйство.

В тот вечер, придя домой с работы, он обнаружил под половицей две пластиковые бутылки пива и понял, что его вторая половинка снова пила. Он разбудил ее, вызвал для разговора на кухню, не удержался и побил, а затем вытащил на улицу. По словам мужчины, он слегка придушил ее собачьей цепью, пристегнул и оставил на улице исключительно с профилактической целью.

Примечательно, что такой метод оказался действенным. На суде женщина рассказала, что помирилась с гражданским мужем и бросила пить.

В итоге «воспитателю» назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор силу еще не вступил.

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