В Шемышейском районе 42-летнюю женщину посадили на цепь

24.07.2023 | 09:24

В отношении 41-летнего жителя Шемышейского района возбуждено уголовное дело: мужчина лишил свободы свою сожительницу, пристегнув ее на собачью цепь.

Сельчанин ночью обнаружил у себя в доме пустые бутылки от спиртных напитков. Их оставила его 42-летняя сожительница, злоупотребляющая алкоголем.

Пара начала ссориться. Мужчина так разозлился, что стал угрожать своей второй половине убийством. Потом он вывел ее во двор, отпустил с привязи собаку, а на ее место посадил женщину. Сельчанин пристегнул к ее шее металлическую цепь, прикрепленную к столбу.

Позже в полиции мужчина признал вину и пояснил, что хотел таким образом перевоспитать сожительницу, рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Теперь «педагогу» самому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.