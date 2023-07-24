В Шемышейском районе 42-летнюю женщину посадили на цепь

В отношении 41-летнего жителя Шемышейского района возбуждено уголовное дело: мужчина лишил свободы свою сожительницу, пристегнув ее на собачью цепь.
Сельчанин ночью обнаружил у себя в доме пустые бутылки от спиртных напитков. Их оставила его 42-летняя сожительница, злоупотребляющая алкоголем.
Пара начала ссориться. Мужчина так разозлился, что стал угрожать своей второй половине убийством. Потом он вывел ее во двор, отпустил с привязи собаку, а на ее место посадил женщину. Сельчанин пристегнул к ее шее металлическую цепь, прикрепленную к столбу.
Позже в полиции мужчина признал вину и пояснил, что хотел таким образом перевоспитать сожительницу, рассказали в УМВД России по Пензенской области.
Теперь «педагогу» самому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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