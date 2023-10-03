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Криминал

Разговор с незнакомцем стоил жителю Пензенского района миллиона

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Принятый вызов обошелся 54-летнему жителю села Саловка Пензенского района более чем в миллион рублей. Он поверил незнакомцу, сообщившему о подозрительных банковских операциях.

«Сидел я дома, вдруг телефон зазвонил. Беру трубку, голос мужской говорит: я сотрудник банка, у вас пытаются деньги со счета снять, кредит оформить. В общем, говорит, самому нужно оформить кредит, чтобы те не успели быстрее взять», - рассказал сельчанин.

Он послушался собеседника и отправился в банк, где взял в долг более миллиона рублей. Все это время звонивший оставался на связи и контролировал его действия.

«Потом, говорит, к банкомату иди. Я пошел, он начал мне говорить, что делать, номера какие-то диктовать, и туда я все деньги перевел», - объяснил житель Саловки.

Только после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«А что уж сейчас… Деньги уже и не вернешь. Не знаю теперь, что делать, как эту сумму выплачивать», - поделился бедой сельчанин.

При этом о подобных способах обмана ему было известно.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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