Разговор с незнакомцем стоил жителю Пензенского района миллиона

Принятый вызов обошелся 54-летнему жителю села Саловка Пензенского района более чем в миллион рублей. Он поверил незнакомцу, сообщившему о подозрительных банковских операциях.
«Сидел я дома, вдруг телефон зазвонил. Беру трубку, голос мужской говорит: я сотрудник банка, у вас пытаются деньги со счета снять, кредит оформить. В общем, говорит, самому нужно оформить кредит, чтобы те не успели быстрее взять», - рассказал сельчанин.
Он послушался собеседника и отправился в банк, где взял в долг более миллиона рублей. Все это время звонивший оставался на связи и контролировал его действия.
«Потом, говорит, к банкомату иди. Я пошел, он начал мне говорить, что делать, номера какие-то диктовать, и туда я все деньги перевел», - объяснил житель Саловки.
Только после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
«А что уж сейчас… Деньги уже и не вернешь. Не знаю теперь, что делать, как эту сумму выплачивать», - поделился бедой сельчанин.
При этом о подобных способах обмана ему было известно.
Возбуждено уголовное дело.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.
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