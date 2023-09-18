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Криминал

Пензенец купил в сети реквизиты карт и заказал товаров на 335 744 руб.

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29-летний пензенец проведет два с половиной года в колонии строгого режима за то, что расплачивался за покупки чужими банковскими картами.

Осенью 2021 года мужчина решил раздобыть денег и нашел в интернете информацию о таком способе мошенничества, как кардинг. Суть его в том, чтобы делать покупки в интернет-магазинах по платежным реквизитам чужих карт.

Эти реквизиты пензенец приобрел также в сети, все банковские карты принадлежали иностранным гражданам. Затем он авторизовался с помощью чужих номеров в интернет-магазине, доставляющем продукты из известной сети супермаркетов Пензенской области, и с октября по декабрь 2021 года заказал там товаров на 335 744 рубля.

«Не позднее ноября 2021 года злоумышленник разместил в публичной группе в одном из интернет-мессенджеров объявление о продаже товаров в интернет-магазине со скидкой в размере 50% от суммы заказа и таким образом реализовал за наличные деньги похищенные товары», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Схему сломали держатели карт. Они обратились в банк с заявлениями, что не делали покупок, и им вернули деньги. А удержали их с организации - владельца интернет-магазина.

Мошенник в суде вину не признал, хотя в ходе предварительного расследования не отрицал ее.

Пензенца приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, взыскали с него материальный ущерб, а изъятый ноутбук конфисковали в собственность государства.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетнего ребенка у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления на первоначальной стадии предварительного следствия, состояние здоровья его матери. К отягчающим обстоятельствам отнес рецидив преступлений, так как он имеет судимость за совершение кражи», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы. Их оставили без удовлетворения.

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