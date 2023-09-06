В Пензе подросток хотел заработать на доверчивых пенсионерах

В Пензе 16-летнего местного жителя будут судить за мошенничество. Подросток хотел заработать деньги на доверчивых пенсионерах.
Обогатиться за счет людей старшего поколения молодой человек решил после переписки в интернете, где ему предложили поучаствовать в преступной схеме.
Первой жертвой оказался 81-летний пензенец. Вечером 13 марта ему позвонил мужчина, представившийся следователем, и сообщил о ДТП, виновником которого якобы стал внук пенсионера.
С горожанина требовали 900 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, но таких денег у него не было. Он согласился передать все, что есть, и назвал свой адрес.
«Несовершеннолетний обвиняемый приехал к квартире пенсионера и получил от него 400 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Подросток решил не останавливаться и 20 марта пошел на второе дело. На этот раз с другого престарелого мужчины потребовали 500 000 рублей. Звонивший представился внуком, который устроил аварию и теперь должен возместить вред.
Пенсионер согласился помочь и пошел снимать деньги в банк. Работники финансового учреждения предупредили его о возможном мошенничестве и отговорили от необдуманного поступка.
«По возвращении домой потерпевший действовал уже под контролем сотрудников полиции», - рассказала Татьяна Махницкая.
В итоге подростка задержали, когда он забирал пакет с якобы находившимися в нем деньгами. Он во всем признался. Деньги первому пенсионеру были возвращены.
Уголовное дело направлено в суд.
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