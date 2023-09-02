В р. п. Башмаково подросток хотел помочь пьяному, но изувечил его

02.09.2023 | 15:06

17-летний житель райцентра Башмаково оказался на скамье подсудимых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ночью 10 июня 2022 года юный сельчанин в компании друзей проходил по улице Захарова и увидел лежащего на обочине пьяного мужчину. Подросток решил помочь ему подняться и начал будить. Тот махнул рукой и попал добровольному помощнику по лицу.

В ответ парень ударил его кулаком по голове и пнул в живот, а потом оттащил в кусты на обочине дороги и скрылся.

Пострадавшего обнаружил прохожий. Мужчину госпитализировали с тяжелой травмой живота.

«Молодому человеку, достигшему на момент вынесения судебного решения 18-летнего возраста, назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.