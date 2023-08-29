В Сердобске кухонная доска стала орудием преступления

29.08.2023 | 14:34

49-летний житель села Балтинка Сердобского района, имеющий непогашенную судимость за насилие в отношении представителя власти, вновь предстал перед служителями Фемиды. На этот раз - за избиение друга.

28 февраля мужчина приехал в Сердобск к приятелю в гости. Мужчины устроили застолье, но вскоре дружеский разговор перерос в пьяные претензии.

Гость схватил разделочную доску и дважды ударил оппонента в область левой брови, а затем обрушил на его голову кулаки. Итогом стала рвано-ушибленная рана на лице хозяина квартиры.

На агрессора завели уголовное дело. Он признал вину, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

По совокупности ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Кухонная утварь не раз становилась орудием преступления. В Пензе 28-летний мужчина забил 37-летнего приятеля разделочной доской за ночные хождения по дому и шум. Таким образом пензенец решил утихомирить взбудораженного товарища. Исход оказался летальным.