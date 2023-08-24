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Криминал

Пензячка стала дроп-курьером, чтобы собрать ребенка в школу

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Ранее судимая 24-летняя пензячка забирала деньги у обманутых пенсионерок и переводила их украинским мошенникам. Так она хотела заработать на покупки к 1 сентября.

Женщина нашла работу дроп-курьером в интернете и связалась с неизвестным. Общение продолжилось в telegram, где пензячке объяснили обязанности: нужно было забирать деньги у пенсионерок, обманутых по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Мошенники убеждали жертв, что их близкие стали виновниками аварий и, чтобы избежать наказания, необходимо заплатить. Затем к ним направляли дроп-курьера.

«Мне давали адрес, и я приезжала. Там по телефону уже разговаривали с женщиной, говорили, что ее ребенок находится в опасности. Женщина сама отдавала деньги, я садилась в такси и уезжала до банкомата. Мне называли адрес, в какой именно ехать», - рассказала пензячка.

В итоге от действий мошенников пострадали две пенсионерки. Общая сумма ущерба составила более 300 000 рублей. Обе после случившегося обратились в полицию.

Дроп-курьера задержали. Женщина во всем призналась и рассказала, что знала о криминальном характере своей работы, но ей нужны были деньги, чтобы собрать ребенка в школу. Пензячке обещали 10% от переданных пенсионерками сумм.

Теперь горожанке грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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