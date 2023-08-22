В Пензе саратовец может лишиться свободы из-за сыра и красной рыбы

Сыр и красная рыба, похищенные из пензенского магазина, могут стоить свободы 44-летнему саратовцу. Он успел вынести их из торговой точки, но был замечен службой безопасности.
Это случилось 3 августа в супермаркете в Первомайском районе. Саратовец зашел в магазин, взял корзину и сложил в нее 11 кусков сыра и 3 - красной рыбы. Затем мужчина отправился к стеллажам, где спрятал товар в рюкзак, и покинул торговую точку.
Но далеко от места преступления саратовцу уйти не удалось. Охранник супермаркета, заметивший подозрительного покупателя, остановил его на улице и вызвал полицию.
Гостя города задержали. Сыр и рыбу, которые он намеревался продать, вернули в магазин.
«Установлено, что мужчина подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Первомайского района города Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Возбуждено уголовное дело. За кражу продуктов жителю Саратова грозит до одного года лишения свободы.
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