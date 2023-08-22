Сетевое издание|18+|Вторник|22 авг 2023|11:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе саратовец может лишиться свободы из-за сыра и красной рыбы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сыр и красная рыба, похищенные из пензенского магазина, могут стоить свободы 44-летнему саратовцу. Он успел вынести их из торговой точки, но был замечен службой безопасности.

Это случилось 3 августа в супермаркете в Первомайском районе. Саратовец зашел в магазин, взял корзину и сложил в нее 11 кусков сыра и 3 - красной рыбы. Затем мужчина отправился к стеллажам, где спрятал товар в рюкзак, и покинул торговую точку.

Но далеко от места преступления саратовцу уйти не удалось. Охранник супермаркета, заметивший подозрительного покупателя, остановил его на улице и вызвал полицию.

Гостя города задержали. Сыр и рыбу, которые он намеревался продать, вернули в магазин.

«Установлено, что мужчина подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Первомайского района города Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. За кражу продуктов жителю Саратова грозит до одного года лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте