В Пензе саратовец может лишиться свободы из-за сыра и красной рыбы

22.08.2023 | 10:39

Сыр и красная рыба, похищенные из пензенского магазина, могут стоить свободы 44-летнему саратовцу. Он успел вынести их из торговой точки, но был замечен службой безопасности.

Это случилось 3 августа в супермаркете в Первомайском районе. Саратовец зашел в магазин, взял корзину и сложил в нее 11 кусков сыра и 3 - красной рыбы. Затем мужчина отправился к стеллажам, где спрятал товар в рюкзак, и покинул торговую точку.

Но далеко от места преступления саратовцу уйти не удалось. Охранник супермаркета, заметивший подозрительного покупателя, остановил его на улице и вызвал полицию.

Гостя города задержали. Сыр и рыбу, которые он намеревался продать, вернули в магазин.

«Установлено, что мужчина подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Первомайского района города Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. За кражу продуктов жителю Саратова грозит до одного года лишения свободы.